Parintii copilului, care urma sa fie scos din tara de o nemtoaica, raman in arest pentru o luna. Acestia sunt suspectati ca si-ar fi vandut micutul - VIDEO

Parintii micutului din Balti, suspectati ca si-au vandut copilul, dar si femeia care a incercat sa-l scoata din tara raman in arest in izolator. Decizia a fost luata astazi de catre Curtea de Apel Chisinau, dupa ce avocatii celor trei au contestat hotararea primei instante. Cei trei nu au facut declaratii pentru presa si si-au ascuns fetele in fata camerelor de luat vederi.