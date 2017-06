Parintii din Balti, care in februarie au incercat sa-si vanda copilul nou-nascut unei femei din Germania vor comparea pe banca acuzatilor. Dosarul lor a ajuns in instanta - VIDEO

In cadrul urmaririi penale, procurorii au stabilit ca parintii fetitei, care au 26 si 28 de ani, s-ar fi inteles cu nemtoaica sa-l vanda imediat dupa nastere. Pe 15 februarie, femeia a incercat sa iasa din tara,cu bebelusul de doar 12 zile, prezentandu-le politistilor de frontiera o procura semnata de tatal copilului precum ca nou-nascutul merge la un un tratament in Germania desi era sanator. Parintii copilului, care mai au 3 copii minori si nemtoaica au fost retinuti in aceeasi zi. Ei risca detentie pe viata.