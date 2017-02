Parintii l-au ajutat sa-si cumpere casa, iar prietenii il vor ajuta sa repare Presedintia: De unde va lua bani Igor Dodon pentru lucrarile de reparatie pentru cladirea devastata la 7 aprilie 2009

"Este rusine ca o astfel de cladire se afla in aceasta stare. De 7 ani sta asa. - De unde vor fi luati bani? Din surse externe, bani din partea prietenilor, potentiali donatori.", spune Igor Dodon.

Lucrarile de reparatie s-au oprit in 2011, din lipsa de bani. Timp de 2 ani s-au cheltuit 106 milioane de lei, pentru lucrari de interior. Potrivit autoritatilor, daca s-ar gasi 112 milioane de lei, Igor Dodon s-ar putea muta acolo in maxim jumatate de an.