Si asta pentru legea suprema spune ca invatamantul in institutiile de stat este gratuit. Astfel, incepand de anul viitor parintii nu vor mai nevoiti sa scoata bani din buzunar pentru chiria manualelor. In prezent, ei achita in jur de 80 de lei anual.

Potrivit Directorului Fondului Special pentru Manuale, banii colectati erau utilizati pentru tiparirea manualelor noi. Curtea a fost sezizata in luna decembrie de doi deputati socialisti.