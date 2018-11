Parlamentul a aprobat demisia lui Sergiu Cioclea. Andrian Candu a anuntat in plen ca democratii ii pregatesc o noua functie guvernatorului Bancii Nationale - VIDEO

Examinarea cererii de demisie a guvernatorului Bancii Natioanle a stranit astazi un val de critici in plenul Parlamentului. Deputatii din opozitie s-au aratat nemultumiti ca Sergiu Cioclea nu a venit la tribuna Parlamentului sa raspunda la intrebari.

Grigore COBZAC, DEPUTAT: “A fost presiuni asupra lui. Care este cauza adevarata?”

Oleg REIDMAN, DEPUTAT PCRM: “El pleaca la timp pentru ca toate masurile luate in timpul mandatului sau, peste maxim jumatate de an se vor simti sub forma unor tendinte negative.”

Presedintele parlamentului i-a sarit in aparare lui Cioclea, spunand ca el si-a indeplinit cu succes misiunea.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI:“Luand in considerare ca domnul Cioclea este un specialist foarte bun vreau sa va spun ca il pregatim pentru alta functie si alta pozitie.”

In scurt timp, intr-o postare pe pagina de facebook a Bancii Nationale, Sergiu Cioclea a respins afirmatia lui Candu.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR DEMISIONAR: “Calific aceasta declaratie drept o gluma care, probabil, s-a vrut magulitoare. Prin actul depunerii mandatului, mi-am exprimat dorinta reluarii vietii personale si continuarii unei cariere profesionale independente de sfera publica sau politica din Republica Moldova.” a scris Sergiu Cioclea

Ulterior, Andrian Candu a iesit in fata presei si a declarat ca… a glumit.





Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: “Ceva nu este curat la mijloc. La inceput motive personale.”

Sergiu Cioclea si-a anuntat marti demisia din functia de guvernator al BNM. Acesta nu a explicat clar de ce pleaca si a invocat motive personale. Experti si politicieni au venit cu tot felul de presupuneri.

Unii au spus ca demisia lui Cioclea ar avea legatura cu frauda bancara sau cu legea privind amnistia fiscala pe care ar fi incercat sa o blocheze si ca asupra lui s-ar fi facut presiuni. Sergiu Cioclea s-a aflat in fotoliul de guvernator al Bancii Nationale din aprilie 2016.