Parlamentul a decis. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 24 februarie 2019

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "La 1 decembrie expira mandatul Parlamentului. Potrivit Constitutiei alegerile parlamentare trebuie organizate cel mult la 3 luni de la expirarea mandatului. Data limita este 28 februarie, asa ca ne-am gandit ca duminica, pe 24 februarie ar fi o data potrivita".

Este timp suficient pentru a fi organizate aceste alegeri. In acest an vom avea alegeri in baza unui sistem mixt de vot. CEC are nevoie de mai multe timp pentru a se pregati.Avem nevoie si de o buna informare. Vrem sa le oferim timp si opozitiei extraparlamentare pentru a avea timp sa se pregateasca. Sa nu zica ca facem lucrurile in graba."

La urmatoarele alegeri parlamentare deputatii vor fi alesi prin sistemul de vot mixt, la care s-a ajuns dupa ce Vlad Plahotniuc a propus trecerea la votul uninominal, la inceputul anului trecut, iar ulterior Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt, pe care democratii au acceptat-o in cateva minute la o sedinta de Parlament.

Astfel, jumatate din deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar jumatate pe circumscriptii electorale. In circumscriptii vor putea candida nu doar candidati independenti, dar si cei inaintati de partide

Anterior, Comisia de la Venetia a dat o evaluare critica proiectului de modificare a sistemului electoral. Atunci, expertii comisiei au spus ca aprobarea sistemului mixt fara un consens larg in societate i-ar face pe viitorii deputati vulnerabili in fata unor interese financiare.