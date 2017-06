Parlamentul a votat in lectura finala un proiect de lege care exclude folosirea carnetelor de munca - VIDEO

Potrivit autoritatilor, carnetele de munca sunt o ramasita a sistemului sovietic si, desi legea intra in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial, crearea registrului salariatilor va dura aproape jumatate de an. Pana atunci, carnetele de munca raman valabile.

Totodata, potrivit proiectului, daca in prezent angajatorii sunt obligati sa prezinte 5 rapoarte diferite despre platile salariale catre CNAM, CNAS si Fisc, acum vor prezenta un singur document catre fisc.