Parlamentul European acuza repetat Moldova de justitie selectiva, progres limitat in combaterea coruptiei, presiune asupra liderilor opozitiei si incercari de a slabi presa independenta - VIDEO

Video in curand.

Rezolutia vine la patru ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeana si stipuleaza ca pe langa anumite progrese, Moldova mai are de lucrat la capitolul reforme politice.

Deputatii de acolo spun ca tara noastra inregistreaza regrese in privinta standardelor democratice, facand referire la ultimele alegeri locale din Chisinau si cer ca raportul Kroll 2 in cazul furtului miliardului sa fie facut public integral, iar autoritatile de la noi sa nu renunte la examinarea cazului in care este vizat primarul de Orhei, Ilan Sor.

In rezolutie, oficialii observa, cu preocupare, ca presa este monopolizata si condamna extradarea recenta a profesorilor turci din cauza pretinselor legaturi ale acestora cu miscarea Gulen.

In aceasta ordine de idei, parlamentarii europeni spun ca orice decizie de a relua platile din asistenta macrofinanciara se va face doar daca alegerile din 24 februarie 2019 vor corespunde standardelor internationale, iar banii din cadrul programelor de asistenta bugetara sa ramana in asteptare pana se vad progrese in Moldova, inclusiv in privinta combaterii coruptiei si spalarii de bani. Documentul urmeaza sa fie dezbatut, iar ulterior aprobat in plenul european.