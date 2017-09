Parlamentul si-a deschis usile pentru toti doritorii. Cu gurile cascate zeci de copii, dar si adulti s-au minunat de fastul din legislativ: "Uitati-va ce bogatie e aici" - VIDEO

Primii au intrat astazi in cladirea Parlamentului 100 de copii din familii social-vulnerabile. Ce le-a sarit in ochi imediat a fost fastul din legislativ. Spun ca diferenta este ca de la cer la pamant, in comparatie cu ce au acasa.

Asa ca imediat au inceput sa faca poze. Cel mai mult le-a placut in sala de sedinte. Evident, nu au ezitat sa se aseze in fotoliile deputatilor. Iar sala de sedinte s-a transformat, pentru 15 minute, in locul perfect de joaca.

La intalnire au venit si cativa deputati, care au inceput sa le povesteasca picilor despre munca lor, unii copii insa repede s-au plictisit. Despre ceea ce fac parlamentarii cand sunt la serviciu, copii spun ca stiu...

“Stau.”

Totusi, dupa cateva minute petrecute intr-un fotoliul de deputat, acest baiat a spus ca aici ar vrea sa fie locul sau de munca, cand va creste mare. Altii insa nu isi doresc sa devina politicieni, au si argumente...

“Aici e coruptia”.

Pustii mai indrazneti au pus si intrebari parlamentarilor. Unele intrebari insa au ramas fara raspunsuri...

“Cu ce ne motivati sa ramanem in tara?”

Maria CERNEI, ELEVA, EDINET: “Nu-mi raspunde nimeni.”

Dupa copii au urmat grupuri de adulti. Vizitatorilor insa le-a fost interzis sa se aseze in fotoliul Presedintelui Parlamentului.

“E un scaun mai special. Nu-i pentru toti."

Coplesiti de gradoarea Parlamentului, unii vizitatori i-au luat la rost pe alesii poporului.

“Cei de bine. Uitati-va ce bogatie e aici. Sunt bani mari. Tot pentru dansii. Ceva nu le place au lepadat si au iesit.”

Iar acest barbat a ramas indignat ca in fata vizitatorilor au venit doar cativa deputati.

“Noi am venit ca avem intrebari. Ca nu pooate nimeri la el ca e mai sus decat Dumnezeu. Cu cine? Foarte bine traiesc, dar rau lucreaza.”

Unii s-au plans ca nu prea au reusit sa vada nimic, fiind goniti de organizatori.

“M-am speriat incolo, incolo. Stai mai omule sa privesc aici e multa. Ce e asta? Ce fel de democratie e asta?”

Ziua usilor deschise la Parlament a avut loc pentru prima data in 2014.