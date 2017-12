Parlamentul urmeaza sa decida daca Zumbreanu va fi noul director al CNA. Voronin: "Eu va sustin", Tap: "CNA e o bata politica". Cum raspunde Zumbreanu la intrebarea: "La CNA sunt dosare politice?"

Raisa APOLSCHI, DEPUTAT PD: "In urma concursului, membrii Comisiei Juridice Numiri si Imunitati l-a selectat pe candidatul Bogdan Zumbreanu pentru a ocupa functia de sef al Centrului National Anticoruptie. Propunem candidatura spre aprobare."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Domnule Zumbreanu cate procese ati pierdut la CEDO si cat a trebuit sa achite Guvernul pentru rea credinta?"

Bogdan ZUMBREANU: "Nici intr-o hotarare nu veti gasi un act juridic pentru care RM este condamnata pentru careva capete de acuzare, semnata de ofiterul de umarire penala Bogdan Zumbreanu. Niciun act nu a fost."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Functia pe care ati detinut-o a fost foarte importanta. In timpul activitatii dvs in CNA s-au intamplat grave ilegalitati, furtul miliardului..."

Bogdan ZUMBREANU, CANDIDAT SEFIA CNA: "Fara nicio intentie, fara a pasa responsabilitatea pentru atributiile care mi se cuvin, sunt jurist si nu pot sa-mi asum responsabilitatile altor persoane. Consider ca am dreptul moral sa conduc aceasta institutie. Stiu ce am de facut, stiu ca am o echipa de profesionisti cu care o sa reusesc sa ridic imaginea institutiei."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Cu siguranta nu veti muri din cauza modestiei."

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: "Anterior, Guvernul a creat un grup de lucru privind concesionarea aeroportului, atunci CNA a intrat in forta, au fost deschise dosare penale. Pana acum nu aveam niciun raspuns despre aceste dosare."

Bogdan ZUMBREANU: "Nu am mandat de la procuror sa va vorbesc pe aceste dosare. O sa solicit informatiile de rigoare la aceste subiecte."

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Sunteti unul dintre fondatorii acestui centru."

Bogdan ZUMBREANU: "Partial".

Vladimir VORONIN, DEPUTAT PCRM: "Modest, bravo. Centrul anterior a actionat bine, astazi nu corespunde cerintelor. Eu am intentia sa va sustin, dvs sunteti unul dintre fondatorii acestui centru. Dvs ati fost unul dintre cei care au fost intrebati aici despre furtul miliardului. Dvs ati spus pentru ce noua raportul Kroll, kroliceii acestia din America. Dvs o sa aveti toate instrumentele pentru a obtine informatii sau o saactionati politic? Eu va cunosc ca om cinstit, persoana competenta, iata cum o sa procedati?"

Bogdan ZUMBREANU: "Dosare;e sunt in exercitatea Procuraturii Anticoruptie. Optez pentru faptul ca fiecare institutie sa fie responsabila strict de domeniul care se ocupa. In cadrul CNA fost creata agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale. Daca obtin acest mandat o sa vin in fata deputatilor cu propuneri de rigoare, chiar daca CNA nu poate veni cu propuneri legislative."

Ion CASIAN, PL: "Dvs activati demult in cadrul CNA, vreau sa ne spuneti daca v-ati documentat care este gradul de credibilitate a activitatii CNA?"

Bogdan ZUMBREANU, CANDIDAT SEFIA : "Eu nu m-am documentat la capitolul sondaje despre un eventual rating al centrului. Fiecare persoana este tratata cu respect de angajatii centrului."

Ion CASIAN, DEPUTAT PL: "La CNA sunt dosare politice, deschise la comanda politica?"

Bogdan ZUMBREANU, CANDIDAT SEFIA CNA: "Sunt dosare pe fapte comise de functionari publici numiti pe criterii politice, infractiunea cu are culoare politica."

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Nu a fost organizata proba de concurs. De ce s-a purces pe aceasta cale, in comisie nu au fost atrasi observatori?"

Raisa APOLSCHI, DEPUTAT PD: "Imi pare rau ca nu ati fost la sedinta. A fost decizia sedintei. A fost un concurs transparent."

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Nu am fost pentru ca eram in deplasare, dar chiar daca eram, nu avea sa particip la aceasta farsa. Dl. Zumbreanu, daca veti fi numit in calitate de director al CNA veti prelungi practica vicioasa de a aresta persoane care nu reprezinta niciun pericol?"

Bogdan ZUMBREANU, CANDIDAT SEFIA CNA: "Arestarea o poate face doar partea de judecata. Cat privesc retinerile, maniera in care sunt mediatizate aceste retineri nu o decide directorul CNA, ci canalele TV."

Tudor DELIU, DEPUTAT PL: "Interesant cum stiu ei ca CNA va fi la ora cutare la persoana cutare?"

Bogdan ZUMBREANU: "Nu au fost cazuri cand presa a ajuns inaintea noastra. Directorul nu are dreptul sa dea indicatii pe cauze penale."

Roman BOTAN DEPUTAT PL: "Instutiile de acest gen trebuie sa fie independente, insa ele sunt manevrabile politice. Aici scrie ca centrul este independent si se supune doar legii. Pot sa exemplific de exemplu cazul primarului Dorin Chirtoaca. Vreau sa intreb daca numirea dvs in functia de director al CNA va face ca centrul sa fie unul independent?"

Bogdan ZUMBREANU: "Sa ajungem sa fiu numit in aceasta functie. Sper ca politica va interveni doar cu sesizari asupra persoanelor politice."

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "A fost lansat un spot in care se spune ca coruptia inseamna atunci cand masina si casele sunt scrise pe rude, cum ramane cu angajatii care vin cu masini de lux si au apartamente trecute pe rude, ce veti face in acest sens?"

Bogdan ZUMBREANU: "Intradevar au fost semnalate cazuri, a aparut inevestigatia din ZdG despre averile functionarilor. Rudele angajatilor au dreptul sa detina proprietati. Daca obtin mandatul o sa am o discutie cu fiecare dintre angajatii vizati. O sa conving angajatii sa fie mai modesti chiar daca detin obiecte de lux."

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "CNA sub conducerea dvs este dispus sa aduca colegi din DNA-ul din Romania pentru a ajuta la rezolvarea dosarelor cu caracter politic?"

Bogdan ZUMBREANU: "Nu avem dosare politice, avem dosare in care sunt vizate persoane alese pe criterii politice. O sa vin cu idei cu preluarea unor informatii din Codul Penal al Romaniei."

Procedura de vot va avea loc la ora 14:00. Candidatura lui Bogdan Zumbreanu a fost aleasa de membrii Comisiei Juridice. La concurs au participat 4 concurenti. Zumbreanu a luat 7 voturi, iar cei trei au luat cate 0 voturi.