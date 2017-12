Parlamentul va fi ingradit. Un gard de doi metri si jumatate urmeaza sa fie ridicat in jurul legislativului - VIDEO

Sabina HIRIANOV, REPORTER PRO TV: “Parlamentul ar urma sa fie ingradit in trei parti, iar deschis va ramane zona din fata. Potrivit portalului newsmaker.md gardul ar urma sa 240 de metri in lungime si doi metri si jumatate in inaltime, adica un pic mai inalt de la mana mea.”

Potrivit responsabililor de la Ministerul Economiei, constructia gardului a inceput acum o luna, fiind turnat abia fundamentul, care este din beton si va fi acoperit cu placi de granit, partea de sus va fi din metal. Gardul urmeaza sa fie ridicat pe strazile Sfatul Tarii, Anatol Corobceanu si Maria Cebotari. Totodata, la fiecare intrare vor fi instalate turnichete.

Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: “Cred ca guvernantii se teme de propriul popor.”

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Am inteles ca se va construi un gard pana la etajul cinci, deoarece acolo se afla PD si nu cumva sa incerce sa-i fure. Mie imi pare bizar ca sa imprejmuiesti sediul alesii poporului. La sedinta biroului a fost adresata aceasta intrebare si a raspuns domnul Candu.”

Unii democrati spun ca nici nu au auzit despre constructia din jurul Parlamentului.

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “Nu am nici o idee.”

Liberalii si cei din grupul lui Iurie Leanca nu vad nicio problema in constructia gardului.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Aproape toate institutiile democratice din Europa au garduri este simbolic unde se intelege ca este o institutie asa cum fiecare gospodar isi ingradeste curtea, este un act gospodaresc. Nu vad eu probelma in gard ca se tem de popor. Poporul daca o sa vrea sa mature puterea o sa mature puterea cu tot cu gard. E pur si simplu ca sa fie frumos gospodaresc.”

Valeriu GHILETCHI, DEPUTAT PPEM: “- Este o protectie impotriva cetatenilor? - Totul se face dupa reguli. Cum zice cineva - ne protejam sau ne izolam de cetateni, de fapt este o interpretare absolut gresita. Cetatenii vor avea in continuare acces in parlament, noi vrem sa ne protejam de alte manifestari, care uneori cad sub incidenta codului penal.”

Lucrarile costa in jur de de cinci milioane de lei, banii vor fi alocati din bugetul de stat.