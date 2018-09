Dupa tensiunile de ieri, participantii de la Marsul Centenar au incheiat astazi manifestatia dansand Hora Unirii in PMAN: “Doar o tara am si pe aia o iubesc. Basarabie, pamant romanesc". Filmul evenimentelor - VIDEO

Unionistii au ramas in Piata Marii Adunari Nationale pana la miezul noptii, astepand ca politia sa le aduca cele trei autocare. La un moment dat in perimetrul pietii s-a stins luminia astfel ce cei prezenti au manifestat pe intuneric. Responsabilii de la Lumteh ca a avut loc un scurti circuit si a picat curentul. Astazi membrii grupului care a pornit in Marsul Centenarului au revenit in centrul capitalei si s-au prins in hora Unirii.