Participantii ultramaratonului, care au pornit de la Ocnita au ajuns la Chisinau. Vor alerga toata noaptea, astfel ca maine sa fie la Taraclia: "Foarte bine, eu am alergat deja 97 km" - VIDEO

Catalina a venit in Piata Marii Adunari Nationale ca sa-si intampine prietenul. Constantin a alergat peste 90 de kilometri.

"Foarte bine, am alergat deja 96,6 kilometri, - si cum ? -Interesant. Foarte placut ne intalneste lumea. -Eu ma simt placut. -Ati alergat impreuna? - Nu, am venit sa-l sutin."



"Timpul e mai bun aici, nustiu daca ati vazut pozele dar la Ocnita zapada era mare."

Participantii au pornit ieri de la Ocnita si au alergat fara pauza. Cei care obosesc pot sa urce in autobuzul care-i insoteste pe tot traseul.

"Drumul este minunat, oganizarea este super , eu am alergat trei etape la rand, de la Straseni, oamenii ne intilnesc foarte bine, in toate raioanele ne serveau cu apa, placine, biscuiti, ceai, cafe foarte vesel."

Igor spune ca este din raionul Straseni si este mandru ca a alergat prin localitatea sa.



"Am alergat etapa de 20-21, in raionul raionul meu de bastina. - de unde a venit initiativa sa alergati? - Prima data am alergat la maraton in Chisinau, si deatuncea urmresc orice eveniment si particip."

Organizatorul evenimentului este Dumitru Volosin, primul moldovean care a alergat ultramaratonul de 89 km din sudul Africii. Acesta alearga de rand cu participantii.

Dumitru VOLOSIN, ORGANIZATOR: "Este un proiect unic, alergam in fiecare an de la nord la sud, traversand toate raioanele. Ai alergat un raion ai primit insigna a celui raion, povestim despre raion, despre cultura lui. Pe drum ne intalnesc oameniii, me servesc cu vin, placine, cu ceai fierbinte, ne sustin."

In fiecare an tot mai multi oameni participa. Scopul este de a uni oamenii din tara noastra, sa aratam ca suntem toti de aceiasi rasa. ¨

Participantii vor alerga 500 de km prin 14 raioane din centrul tarii. Traseele sunt construite in asa fel incat in trei ani Rubicon sa treaca prin toata tara.

Anul trecut, sportivii au alergat prin est, in acest an strabat centrul tarii iar la anul vor ajunge in vest. La final vor fi premiati sportivii care au adunat cele mai multe insigne din diferite raioane, dar si cei care au parcurs ce mai mare distanta.