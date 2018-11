PAS acuza democratii ca platesc unele ziare de la noi ca sa publice informatii care sa denigreze partidul - VIDEO

In cadrul unei conferinte de presa reprezentantii Partidului Actiune si Solidaritate au prezentat un articol de ziar care ar denigra numele Maiei Sandu si a lui Andrei Nastase.

Titlul acestuia este ca cei doi politicieni ar putea fi acuzati de tradare de patrie in interesul FSB-ului rusesc. Sandu crede ca PD-ul plateste ziarelor de la noi, ca aceste informatii sa fie publicate.

Cristina BUJOR, OFITER DE PRESA PAS: "In aceste articole nu este indicat cine este platitor, din pacate legea nu obliga sa indicam cine plateste reclama decat in campania electorala. PD apeleaza la aceasta tehnica murdara de a se ascunde in spatele conceptului publicitatii politica."

Reprezentantii PAS le-au cerut redactiilor de presa sa nu accepte sa publice astfel de articole. Potrivit lor textele acestora ar fi fost copiate in totalitate de la un post de televiziune afiliat lui Vlad Plahotniuc.

Maia SANDU, LIDER PAS:"Minciunile grave vehiculate de dimineata pana seara la posturile controlate de Plahotniuc si Dodon, despre opozitie si despre reprezentantii societatii civile si ridicarea in slavi a reprezentantilor regimului reprezinta o arma impotriva cetatenilor."

Purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari respinge acuzatiile.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "Ce tine de informatia care este prezentata de presa locala care a facut referinta presedintele Partidului PAS, este deja de o luna cel mai discutat subiect din societatea moldoveneasca. Nu vad nici o logica in care sa fie rugate presa locala sau anumite ziare ca sa faca publicitate in interesul guvernarii."

In urmatoarele zile, PAS va cere dezmintirea acestor informatii de la redactiile ziarelor in care a fost publicat articolul, si sa li se ofere dreptul la replica.