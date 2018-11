Partidul Democrat are cei mai multi donatori. Primari, medici, angajati ai diferitor institutii de stat, acestia au turnat mii de lei in bugetul partidului - VIDEO

Potrivit investigatiei jurnalistilor de la RISE, in primul semestru al anului 2018 cei mai multi donatori s-au inghesuit la usa Partidului Democrat. Din donatiile a circa 1000 de persoane in bugetul formatiunii s-au acumulat peste 5,6 milioane de lei.

In lista donatorilor pentru partidul de guvernamnt se afla primari si medici care au donat formatiunii mai bine de jumatate din venitul oficial, dar si numerosi angajati de la diverse institutii de stat care au fost dispusi sa doneze partidului intre 1.000 si 30 de mii de lei. In schimb, liderul formatiunii Vlad Plahotniuc, vicepresedintele PD Vladimir Cebotari, premierul Pavel Filip sau spicherul Andrian Candu nu au donat niciun leu. Si partidul socialistilor s-au bucurat de donatii mari.

De la 200 de persoane, acestia au acumulat aproape 3 milioane de lei. Potrivit RISE, in topul donatorilor PSRM se afla deputatii formatiunii. Vladimir Odnostalco a transferat in fondul partidului in prima jumatate a acestui an - 41 de mii de lei, suma echivalenta cu doua salarii de deputat. Si depuata Elena Hrenova a fost generoasa.

Aceasta a virat in fondul PSRM aproape 39 de mii de lei, cu o mie de lei mai mult decat deputatul Anatolie Labunet care a scos din buzunar 38 de mii de lei. In total, 38 de deputati si diversi angajati ai Parlamentului au umplut bugetul socialist cu peste 900 de mii de lei. De mai putini donatori se bucura partidul lui Iurie Leanca. Potrivit investigatiei RISE, formatiunea a incasat aproape 77 de mii de lei de la 16 persoane care sunt membri de partid.

Cei mai multi au donat in jur de 5000 de lei, inclusiv liderul formatiunii Iurie Leanca. Si mai putini donatori are PLDM-ul - doar sapte. In prima jumatate a anului au fost adunati putin peste 25 de mii de lei. Cea mai mare contributie, de 6.000 de lei — a venit de la secretarul general al partidului, Alexandru Fetescu. O singura donatie de 600 de lei a primit Partidul Liberal, spre deosebire de PCRM care nu a incasat niciun leu din donatii in prima jumatate a anului. In schimb, Vladimir Voronin, a reusit sa adune circa 85.000 de lei din contul cotizatiilor de membru, scrie RISE.





DONATORI - 1000 de persoaneSUMA – 5 654 210 lei



PARTIDUL SOCIALISTILORDONATORI – Peste 200 de persoaneSUMA – 2 929 761 lei

PARTIDUL POPULAR EUROPEAN DONATORI – 16 persoaneSUMA – 76 700 lei

PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DONATORI – 7 persoaneSUMA - 25 770 lei

PARTIDUL LIBERALDONATORI – 1 persoanaSUMA – 600 lei

PARTIDUL COMUNISTILOR

DONATORI – 0 SUMA - 0