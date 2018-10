Partidul lui Ilan Sor este lider la capitolul cheltuieli neraportate. Peste 8 milioane de lei ar fi cheltuit formatiunea primarului de Orhei in prima jumatate a acestui an - VIDEO

Cheltuieli neraportate, lei



Partidul Sor – 8 634 378

Partidul Democrat – 2 149 683

Partidul Socialistilor – 614 797

Partidul Comunistilor – 575 650

PPDA – 421 910

Peste 8 milioane de lei a irosit Partidul Sor in prima jumatate a acestui an, fara ca sa raporteze aceste cheltuieli la Comisia Electorala Centrala. Aproape toata suma nedeclarata a fost cheltuita pentru organizarea de concerte, cel putin 20 la numar. Tot aici sunt incluse si costurile pentru alte manifestatii publice, luandu-se in calcul si banii folositi pentru mediatizarea evenimentelor.

Pe locul doi in clasament se afla democratii. Cei de la Promo-LEX constata o discrepanta de peste 2 milioane de lei dintre datele prezentate oficial si cele care ar fi reale.

Ei ar fi desfasurat cel putin 56 de concerte

Cornelia CALIN, ANALISTA A FINANTELOR, ASOCIATIA PROMO-LEX: “Nici macar consultanta politica nu este. Cu totii cunoastem ca a aparut si in presa materialul in care PD a fost consultat de o companie americana, cheltuielile repsective nu le-am gasit la ei in raport.”

Democratii sunt urmati de socialisti, comunisti si Partidul Platforma Demnitate si Adevar.

Cornelia CALIN, ANALISTA A FINANTELOR, ASOCIATIA PROMO-LEX: “Sunt deficiente la capitolul raportarii cheltuielilor de transport, deficiente la deplasari, evenimente publice.”

Serviciul de presa al Partidului Sor ne-a comunicat ca juristii lor analizeaza informatiile si vor veni mai tarziu cu o reactie. Purtatorul de cuvant al democratilor a declarat ca raportul anual va face claritate si sa asteptam pana atunci. Socialistii, comunistii si cei de la PPDA nu au reactionat deocamdata. Asociatia PromoLEX bate alarma si in privinta fundatiilor caritabile afiliate anumitor partide.



Cornelia CALIN, ANALISTA A FINANTELOR, ASOCIATIA PROMO-LEX: “Am depistat cel putin 95 de cazuri de activitati filantropice, costuri estimate de 2 800 de mii de lei, bani pe care partidele nu le-au raportat, dar au cules dividente politice./Fundatia Edelweiss cu PDM, Magazinele Sor cu Ilan Sor si fundatia “Solutia” cu PSRM.”

Monitorizarea a vizat 38 de partide din cele 46 inregistrate la Ministerul Justitie.



Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAM, ASOCIATIA PROMO-LEX: “Partidele politice beneficieaza de subventii de la stat, de bani de la buget si asta sunt banii nostri ai tuturor si partidele lupta pentru putere sa gestioneze bugetul de stat. Si daca noi nu suntem siguri ca ei gestioneaza corect bugetele lor interne, atunci avem indoieli ca o vor putea face la nivel de stat.”

In total, PROMOLEX a depistat o suma de aproape 13 milioane de lei care nu a fost raportata la Comisia Electorala Centrala. Incalcarile au fost comise de 12 formatiuni politice.