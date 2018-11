Partidul Shor a amanat un concert programat in orasul italian Bologna din cauza unor amenintari cu rafuiala fizica - VIDEO

Dupa ce au fost huiduiti inaintea unui concert la Torino, membrii partidului Shor au decis sa amane o manifestatie similara care urma sa aiba loc la Bologna.

Marina TAUBER, VICEPRESEDINTELE PARTIDULUI SOR: “Am luat o decizie foarte complicata pentru noi sa nu punem in pericol viata colegilor, dar nu am dat voie si nu am permis sa punem in pericol viata oamenilor care vin la evenimente.”

Tauber afirma ca amenintarile ar fi venit de la sustinatori ai Maiei Sandu si ai lui Andrei Nastase, dar si ai lui Renato Usatai si Veaceaslav Platon. Purtatorul de cuvant al partidului Actiune si Solidaritate a calificat declaratiile Marinei Tauber drept aberatii, iar liderul DA a spus ca nu le va comenta.

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Nu comentez ineptiile unor penali de genul lui Sor, Tauber sau altii in acelasi timp imi exprim toata gratitudinea pentru diaspora noastra.”

Nu am reusit sa vorbim cu Renato Usatii si avocatul lui Veaceaslav Platon. Marina Tauber mai spune ca alaltaieri la Bologna urma sa aiba loc o intalnire cu diaspora si nu un concert.

Marina TAUBER, VICEPRESEDINTELE PARTIDULUI SOR: “Nu-s concerte, incurcati partidul”

Asta desi bannerele care anuntau evenimentul aratau ca la manifestatie vor evolua doi artisti de la noi.

Marina TAUBER, VICEPRESEDINTELE PARTIDULUI SOR: “Concertele sunt platite cu bani pentru care s-au platit impozitele”.

Partidul Sor a organizat pana acum concerte in doua orase italiene, la Venetia si la Torino. Marina Tauber si organizatorii au fost huiduiti de moldovenii din diaspora, care au cerut pedepsirea lui Ilan Shor.

Acesta este condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul fraudelor de la Banca de Economii, dar se afla in libertate pana cand Curtea de Apel Cahul se va pronunta. Reprezantantii formatiunii spun ca s-au plans politiei din Italia pe cei care au protestat in timpul concertelor.