Pasagerii cursei Chisinau-Frankfurt, tinuti timp de o ora in autobuz pe aeroport. Cum explica Air Moldova - ZdG.md

Dupa ce s-au inregistrat la cursa si au urcat in autobuzul care urma sa-i transfere la bordul avionului, pasagerii zborului Chisinau-Frankfurt, operat de compania aeriana Air Moldova, au fost nevoiti sa astepte mai bine de o ora in interiorul vehiculului de transport, fara a le fi explicat motivul, pentru ca ulterior sa fie intorsi in sediul Aeroportului International Chisinau. Avionul urma sa decoleze la ora 13.00, pasagerii au fost anuntati insa ca zborul se retine din motive tehnice. Contactata, PR managerul companiei Air Moldova a explicat ca motivul amanarii cursei este o „defectiune tehnica minora”, scrie zdg.md