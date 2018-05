Pasagerii cursei Chisinau-Londra au asteptat mai bine de 16 ore sa zboare: au stat jumatate de noapte in aeroport, apoi in avion, dupa care au fost coborati si dusi la hotel. Ce spun responsabilii de la companie - VIDEO

Azi dimineata pasagerii care trebuiau sa fie deja la Londra erau inca la hotelul din Chisinau acolo unde si-au petrecut noaptea. Cu bagajele la usa, acestia asteptau autobuzul ca sa plece la aeroport. Oamenii se plang ca au stat ore in sir fara sa stie ce se intampla si cand vor ajunge la destinatie.

“Eu sunt cu doi copii, nu da nimeni nici o informatie, striga la noi si ne motiveaza ca ati cumparat bilet ieftin, dar nu-i ieftin, e 220 de euro, erau copii mici nu s-a apropiat nimeni macar sa ne dea o cana de apa s-au pornit oamenii la drum - cine avea lei, cine - nu. “

Avionul trebuia sa decoleze aseara la ora 21 si 55 de minute. Pasagerii au fost imbarcati in avion, iar dupa ce au asteptat acolo doua ore, au fost anuntati ca trebuie sa coboare. In aeroport au mai stat inca vreo patru ore pana pe la ora 3.00 spre dimineata.

“Trebuie sa facem un test la motor, sa-l verificam. Pentru verificari este nevoie ca pasagerii sa nu fie la bord. Va rugam sa iesiti, inapoi, la terminal cu bagajele.”

“Am ajuns aseara la aeroport, am asteptat cateva ore acolo, ne-au urcat in avion dupa aceasta trebuia sa coboram, am asteptat pana la trei dimineata.”

“Este o companie care isi bate joc de pasageri probabil ca de aceea si are biletele ieftine, pentru noi este scump noi platim adausul acesta, taxele enorme de la aeroport.”

Unii spun ca vor cere despagubiri pentru ca au suferit pierderi din cauza ca nu au ajuns la timp unde s-au pornit.

“Eu astazi trebuia sa fiu la lucru, la ora 7 se incepe lucrul, ziua de lucru nu stiu cine o intoarce, pot sa fiu si eliberat din functie.”

“Nici acum nu stim nimic, au spus ca la doua plecam, inca nu stim ce o sa fie. Ziua de astazi am intarziat posibil sa fiu si eu eliberat.”

Am incercat sa aflam cum explica reprezentantii companiei aceasta situatie, asa ca am scris o solicitare in acest sens biroului de la Bucuresti al Wizzair, dar nu am primit inca un raspuns.

Operatorii de la aeroportul Chisinau sustin ca au luat legatura cu responsabili de la Wizzair, iar acestia au spus ca zborul a fost amanat din cauza unei defectiuni tehnice la aeronava. Acestia ar mai fi declarat ca vor achita despagubiri celor care le vor cere.