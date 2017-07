Pasagerii moldoveni spun ca le este frica sa mai urce in aeronava care a decolat de la Heraklion spre Chisinau, iar dupa o ora de zbor a facut cale intoarsa: "Nu urcam intr-o nava care se dezmembreaza in zbor"

Avionul, cu zeci de moldoveni la bord, care ieri a facut cale intoarsa dupa o ora de zbor din cauza unei defectiuni tehnice, insa, potrivit site-ului aeroportului, in aceasta dimineata urma sa ajunga de la Heraklion la Chisinau, inca nu a decolat din Grecia. Astazi, compania care opereaza zborul a emis un comunicat pe pagina sa de facebook in care anunta ca incidentul a avut loc din cauza unui semnal parvenit de la sistemul de comanda al aeronavei, care a impus necesitatea unor verificari suplimentare. Oamenii, speriati de faptul ca aeronava ar putea avea din nou probleme tehnice in timpul zborului, spun ca le este frica sa mai urce in acest avion.