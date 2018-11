Pasionat de istorie, primarul din satul Festelita, Stefan Voda, s-a apucat sa rascoleasca trecutul. A pornit in cautarea rudelor soldatilor romani cazuti pe campul de lupta si inmormantati in localitatea sa - VIDEO

Primarul satului Festelita, Nicolae Toderean spune ca a fost mereu pasionat de istorie. Atunci cand a aflat ca in localitatea pe care o conduce sunt inmormantati ostasi romani, a inceput sa le caute povestile. Cu ajutorul unui veteran de razboi a gasit lista cu toate datele lor - unde s-au nascut, cine le sunt parintii si pe ce data au decedat.

Nicolae TODEREAN, PRIMARUL SATULUI FEŞTELIȚA: "Am identificat listele le-am colectat de la un veteran al armatei sovietice, care le-a luat la randul lui din arhiva militara de la Moscova. De acolo i-am selectat pe cei care sunt inmormantati la Festelita."

Iar de fiecare data cand le da de stire oamenilor despre locul in care le sunt inmormantati stramosii, il coplesesc sentimente de nedescris.

Nicolae TODEREAN, PRIMARUL SATULUI FEŞTELIȚA: "Nu stia unde e inmormantat tatal ei, el era inrolat in armata romana si eu rascolind aceasta arhiva. Am sunat la primaria Gribova si am gasit fiica care este nascuta in anul 1944."

Potrivit primarului, procesul de gasire a rudelor ostasilor cazuti in timpul razboiului nu este complicat, atata timp cat are datele necesare.

Nicolae TODEREAN, PRIMARUL SATULUI FEŞTELIȚA: "Nu ma ajuta nimeni, eu fac legatura cu primariile din care au venit acesti ostasi. Vorbesc cu cei care detin registrul agricol, aceea deja imi spun cine din rude mai au."

Localnicii spun ca gestul primarului este unul nobil si il sustin in toate.

"El inca este in cautarea ostasilor care nu au rude. Pentru el aceasta este o mandrie atunci cand s-a gasit cineva, pentru aceasta oamenii care nu cunosc unde stau osamintele rudelor lor imediat il contacteaza vin si fac tot ce trebuie pentru suflet."

Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, spune ca admira ceea ce face primarul de la Festelita.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: "Stiu eforturile pe care le-a facut pe calea istoriei, si stiu ca o parte din urmasii celor care isi dorm somnul de veci aici si-au gasit dupa ani de zile rudele."

Primarul a reusit timp de 10 ani sa gaseasca rudele a 24 de ostasi din cei 44 care sunt inmormantati in cimitirul eroilor romani din satul Festelita, raionul Stefan Voda.