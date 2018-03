Pasionatii de off-road si-au testat automobilele pe un deal acoperit cu zapada, la Ialoveni. Pe langa o portie mare de adrenalina, la sfarsit au primit si una de.... friptura si vin fiert - VIDEO

"Este un concurs foarte placut pentru barbati, combinam soarele cu dinti cu zapada ,cu masini performante, foarte interesant."

Un deal, zapada si multa adrenalina sunt elementele care i-au atras ca un magnet pe cei 30 de soferi. Acestia si-au dat frau liber abilitatilor pentru a demonstra ca pot urca orice panta alunecoasa.

Participantii si-au pus la grea incercare masinile. Daca unii au reusit sa se vada in varf, atunci alti au ajuns doar pana la jumatatea drumului. Fiecare cursa fiind cronometrata. Castigator a devenit cel care a parcurs in timp record dealul.

"Am concurat cu o masina Vaz 469, Nu am urcat pana sus deoarice cauciucurile nu sunt de iarna, ele sunt prevazute pentru glod, accum pe timpul rece ele se fac tari si nu au cuplaj."

Valeriu Vieru a obtinut locul 2. Ne-a impartasit care este secretul sau.

"Am incercat a doua oara, nu prea am sansa dar in orice caz m-am urcat mai sus ca altii, sunt jepuri ca nici pana acolo nu au ajuns."

Cel mai tanar participant a fost Grigore de 13 ani, a venit impreuna cu tatal.

"Merg la volan de la varsta de 5 ani, ma invatat tata, sunt pasionat de offroad si sper ca acest sport ma va caracteriza."

Dupa o portine de adrenalina a urmat cea de friptura si vin fiert.

"Ne-am adunat cu toti prietenii. Atmosfera foarte placuta, zapada, vin fiert, adrenalina, extrim."

La concurs au participat membri din mai multe cluburi off road din Moldova. Castigatorii au primit diplome si diferite accesorii pentru masini. Iar la final s-au stropit cu sampanie ca pilotii de la formula 1.