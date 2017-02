Pasiunea ascunsa a fostului deputat Veaceslav Ionita: Ce fructe exotice pot fi gasite in gradina expertului economic - VIDEO

Pe langa cifre, date si calcule fostul deputat Veaceslav Ionita este pasionat de... plante exotice. Si daca pana mai ieri le crestea in casa, in acest an acestea au fost sadite in gradina sub cerul liber.



Veaceslav IONITA: “Lamaiul este foarte micut. Nu-i de camera el sta afara trebuie sa inghete sa simpta frigul. (5557-01)Kiwi creste ca viata de vie. Se inmulteste usor creste usor”.



Expertul economic spune ca este in cautarea unor noi si noi informatii despre fructele exotice, arbori si ingrijirea lor.



Veaceslav IONITA: “Smochinele primele doi trei ani trebuie sa-i incalzesti. Trebuie sa inzolezi cu pelicula... Doamne fereste copacul este viu nu-i ceva mort trebuie sa respire. Am cautat paie de orz. Trebuie sa le incalesti pana dau primele ingheturi.”

Aceasta pasiune a aparut inca din copilarie spune Veaceslav Ionita.



Veaceslav IONITA: “Eram in clasa a doua avem sera acasa. Si eu am crescut trei gladiole. Si aucm imi aduc aminte le-am plantat in sera iarna si ma duceam in fiecare zi sa vad cum cresc.”



Primii copaci exotici i-a crescut mult mai tarziu, in casa. Ulterior a cules si primele roade.



Veaceslav IONITA: “Adevaratii copaci exotici iam crescut in 1988 trei copaci de mandarin i-am plantat in casa au avut. 12 Ani au crescut pana au dat prima roada. 24 de mandarine copacul mi-a dat”.



Veaceslav Ionita se mandreste cu cactusii crescuti din seminte, care deja au dat roada.

Veaceslav IONITA: “Fructul e rosu, inautru e alb si cu multe seminte negre. In magazine se vad doar ca lumea nu stiu ca e de cactus. Este nepretentios. La un moment dat apar trei patru fructe. Cactusul cand se naste nu are ghimpi viata il face sa aiba ghimpi.“



Si pentru ca zi de zi este preocupat de cifre, plantele exotice sunt ingrijite cu multa economie de timp.



Veaceslav IONITA: “Mi-am cumparat ghivecuiri speciale care pui apa o data in saptamana. O ora pe saptamana imi i-a tot hobby-ul “.



Expertul economic, recunoaste ca atunci cand era implicat in politica nu avea timp sa se ocupe de plante.



Veaceslav IONITA: “Fiind deputat nu prea am avut sansa sa ma ocup.”



Smochinul este un arbust nespecific tarii noastre care iubeste mult soare. Este originar din Asia de Sus-Vest. Totusi cei pasionati l-au adaptat conditiilor meteo de la noi, iar in al doilea an de la plantare apar si fructele.



Veaceslav IONITA: “Smochinele sunt adaptati ei rezista la -30 grade de frig”.



Veaceslav Ionita spera ca plantele vor rezista temperaturilor joase, iar la vara va culege roadele.