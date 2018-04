Pastele Blajinilor a trecut, dar curatenia in unele cimitire continua. Mai multi unionisti, voluntari si elevi de la cateva licee au facut ordine in Cimitirul Eroilor romani din Chisinau: "E mizerie" - VIDEO

De dimineata aproape o suta de voluntari, majoritatea elevi de la licee s-au echipat cu saci si manusi si au strans gunoiul din cimitir. Sacii se umpleau in graba asa cum peste tot erau aruncate resturi de tot felul.

“Prize, baterii, seringi, sticle multe goale, politilena material care greu se recicleaza.”

“Oamenii sunt inculti cand vin incoace, e mizerie foarte mare.”

Timp de de doua ore au fost adunate si cele mai mici resturi, iar cimitirul arata diferit. Tinerii spera ca efortul lor nu este in zadar, iar curatenia va fi pastrata.

“Sa fie un loc frumos, sa vie aici si sa aiba o dispozitie buna, sa aiba un exemplu.”

“Probabil ei nu stiu ca e un loc de comemorare a eroilor aici, am vazut ca aici faceau frigarui, au lasat si cenusa. Am istalat indicatoare prin care le amintem ca este interzis fumatul, aruncarea deseurilor.”

Dupa ce au facut oridine voluntarii au plantat flori si instalat cosuri de gunoi.

“Sa arate mai viu, mai multa viata mia colorat. Ce flori plantati? - Gheorgine tagancuse.”

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ODIP: “Am plantat flori, am pus cosuri de gunoi. Sunt peste o mie de si o suta de soldati aici si nimeni nu are treaba de ei, uite ca noi tinerii impreuna cu vetaranii razbului de pe Nistru, cu directori de licee si scoli au indetificat forte si timp.”

Participantii la salubrizare nu doar au muncit dar au si cantat. La pauza au interpretat cateva melodii patriotice. Membrii Comitetului Salvarii Cimitirului Eroilor, se arata indignati de starea in care a ajuns acesta si de indifernta autoritatilor. Acestia au descoperit mai multe cruci a eroiilor inmormantati aici, intr-un cimitir din apropiere.

“Aceasta cruce a fost instalata la cimitirul cela, la mormantul ostasului Stefan Matrovin. Cand a fost distrus cimitirul cineva a luat aceasta cruce au adus-o aici, a tencuit numele si a pus alt nume. A trecut mai bine de 50 de ani si tencuiala a cazut.”

Ghenadie COSOVAN, PRESEDINTE ORGANIZATIE “CREDINTA PATRIEI”: “Cu celalte cruci ce s-a intamplat? Au fost folosite ca pietre de fundament a caselor din preajma.”

In 2015 cimitirul a ajuns in proprietatea unei companii straine, astfel ca au fost facute demersuri inclusiv in instante, pentru a-i restabili statutul de monument istoric.

Boris VOLOSATAI, PRESEDINTE, COMITETUL DE SALVARE A CIMITIRULUI: “Faptul ca aici nu este construit nimic este datorita oamenilor care au stat de garda pentru a nu permite cosntructiia. Noi avem toate proiectele de acum gata pentru a-l restabili. El trebuie sa fie in grija statului.”

La cimitirul eroilor sunt ingropati soldati care au murit pe campul de lupta in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Dupa 1944, capela a fost distrusa, iar terenul nivelat cu buldozerul. In 1961 pe oseminte a fost ridicat Spitalul de Pneumologie care a fost demolat la sfarsitul lui 2007, iar terenul a fost vandut.