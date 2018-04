Pastele Blajinilor s-a lasat cu intoxicatii in masa la Comrat si la Cahul, unde 26 si, respectiv, 14 persoane au ajuns la spital. Si in capitala sarbatoarea s-a soldat cu intoxicatii - VIDEO

Dupa ce ieri 19 oameni din satul Avdarma au ajuns de urgenta la spitalul din Comrat, astazi numarul pacientilor cu aceleasi simptome a crescut, sustin medicii. Cinci dintre cei internati sunt in stare grava.

Valentina CEBANU, ŞEF SECȚIE BOLI INFECȚIOASE, COMRAT: „Astazi au mai fost internate sapte persoane cu simptome de intoxicatie alimentara. Este si un copil de noua ani, cu stare satisfacatoare. „

Astfel ca, in total, au fost spitalizati 26 de oameni. Toti au petrecut la o zi de nastere, iar dupa ce au consumat bucatele puse pe masa, au avut nevoie de ajutorul medicilor. Nu am reusit sa vorbim cu pacientii, intrucat se afla in sectia de boli infectioase, unde accesul este interzis.

Valentina CEBANU, ŞEF SECȚIE BOLI INFECȚIOASE, COMRAT: „Oamenii spun ca produsele alimentare au fost proaspete. „

Totusi, specialistii de la ANSA sustin ca oamenii ar fi consumat mancaruri preparate inca acum doua zile. Au fost prelevate probe de laborator, pentru a stabili cu exactitate cauza intoxicatiei in masa. Al doilea caz de acest fel a fost inregistrat la Cahul.

Anastasia VEREJAN, PURTĂTOR DE CUVÂNT, SPITAL CAHUL: „14 persoane, printre care un copil de doi ani, au primit asistenta medicala in urma intoxicatiei alimentare. Starea acestora este stabila. „

Oamenii, originari din Cahul si Cantemir, s-ar fi adunat la un picnic, dupa care au inceput sa se simta rau. Au fost internati cu febra ridicata, dureri abdominale si voma. Acum, in spital au mai ramas pentru tratament 3 adulti si un copil. Si in capitala mai multi oameni au ajuns pe mana medicilor avand intoxicatii alimentare. La Spitalul de Boli Infectioase, acum se afla 16 persoane.