Patriarhul Rusiei vine in Moldova. Clericul va merge la Comrat si la Balti unde va participa la ceremonii religioase, iar dintre oficiali se va intalni doar cu Dodon - VIDEO

Patriarhul Rusiei si-a scurtat cu doua zile vizita in Moldova. Acesta va sosi sambata pe aeroportul de la Chisinau la ora 10:30. Direct de acolo, va merge intr-o vizita la Comrat, unde va participa la o ceremonie religioasa la catedrala din oras. Agenda anuntata de Mitrolia Moldovei nu prevede vreun serviciu divin la Chisinau si nici o vizita la Tighina, dupa cum se anuntase anterior. Presedentia are alte informatii.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: "Patriahul Kiril va participa la slujba de sambata seara care va fi oficiata, aici, la catedrala din centrul capitalei. Cel putin asta a anuntat presedintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. De curand, fatada cladirii a fost reparata, dar nu stim daca tocmai pentru acest eveniment."

Angajatii de la catedrala spun insa ca nu stiu daca patriarhul Kiril va participa la slujba asa cum anunta presedintele. A doua zi, Kiril va merge pentru prima data la Balti unde va participa la o liturghie organizata in fata Catedralei Sfantul Nicolae. Presa locala scrie ca la Balti angajatii intreprinderilor municipale se pregatesc intens pentru vizita Patriarhului.

In fata catedralei se schimba pavajul si se sadesc flori. Ieri, la o emisiune a unui post din Balti, primarul Nicolai Grigorin a declarat ca in oras vor fi luate masuri de securitate sporite.

Nicolai GRIGORISIN, PRIMAR BALTI: "Marti, miercuri vor veni serciciile de securitate. Traseul pe unde va merge Patriahul Kiril este strict stabilit."

Dintre oficiali, Patriarhul Kiril se va intalni doar cu prededintele Igor Dodon. Presedintele Parlamentului, Andrian Candu a declarat intr-un interviu ca nici el, nici premierul Pavel Filip nu vor avea intrevederi cu clericul. Anterior, Igor Dodon a anuntat ca Patriarhului Kiril va vizita tara noastra timp de 4 zile, in perioada 25-28 octombrie. Patriarhul Rusiei a mai fost in Republica Moldova in 2011 si 2013.