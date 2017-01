Patronii mai multor restaurante, de pe mesele carora au disparut scrumierele au cerut sa-i sanctioneze pe cei care permit fumatul: "In loc de scrumiere folosesc canute sau un servetel umed in farfurie" - VIDEO

Inca acum 9 ani, Roman Sorochin si-a deschis un local cu specific grecesc intr-un centru comercial din capitala. De cand cu legea antitutun, circa 40 la suta din clientii fideli nu-i mai calca pragul.

Roman SOROCHIN, PATRON DE RESTAURANT: "La întrebarea mea, unde au dispărut, ei mi-au răspuns că le place la noi, dar preferă localurile unde poate nu e atât de gustos, dar, cel puţin, se fumează."

Indignati de concurenta neloiala ce se formeaza intre localuri, 13 patroni de restaurante s-au plans autoritatilor. Din cele zece localuri vizate in petitie, doar doua au fost sanctionate cu o amenda de cate 8 mii de lei, care daca e achitata in termen de 3 zile – se injumatateste.

Paulina CARAMAN, RESPONSABIL, CENTRUL MUNICIPAL DE SANATATE PUBLICA: "Au fost verificate foarte bine si foarte obiectiv la timpul cela. Nimeni nu poate da garantia ce o sa fie maine, ce face un agent economic acum."

Se pare ca localurile au respectat legea doar in timpul controalelor. La telefon, administratorii ne-au spus ca se permite doar narghileaua, care de altfel, tot cade sub incidenta legii antitutun.

ADMINISTRATOR DE LOCAL: “-La noi se fumeaza narghilea. -Se permite narghileaua, da? - Aha.”

ADMINISTRATOR DE LOCAL: “ De la ora 18 la noi vin narghilierii. -Chiar si in interiorul localului, ca sa nu stam la frig. - Da, da.”

Aneta ZASAVITCHI, PRESEDINTE ASOCIATIA DE RESTAURANTE DIN MOLDOVA: “ Ei ies in fata publicului si spun ca legea se respecta si doar un procent mic nu respecta, isi bat din palme de lauda unul in fata altuia si mergem mai departe.”

Daca unii administratori de localuri ne-au raspuns vadit ca permit fumatul, altii incearca sa musamalizeze respectarea legii, folosind niste trucuri.

Aneta ZASAVITCHI, PRESEDINTE ASOCIATIA RESTAURANTELOR DIN MOLDOVA: “In loc de scrumiere se folosesc canute sau un servetel umed in farfurie. Unii agenti economici ingeniosi- pe bonul fiscal nu e batut narghileaua ci o inlocuiesc cu alte caracteristici, fie cocktailuri pe aburi sau alte bauturi. “

“Deschis se fumeaza, nargileaua.”

“Asa-i omul moldovan, cum este o vorba.”

In 7 luni de la intrarea in vigoare a legii antitutun, Centrul Municipal de Sanatate Publica spune ca a aplicat amenzi in valoare de aproape 330 de mii de lei. In cazul in care incalcarea se repeta, localul risca sa fie inchis.

Pe de alta parte Ministerul Sanatatii se lauda ca numarul spitalizarilor cauzate de astmul bronsic au scazut cu 15 la suta fata de aceeasi perioada a anului 2015, atribuind aceste succese legii antitutun.