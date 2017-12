Patru ani de inchisoare pentru ucraineanul care, fiind la volanul unui Renault, a lovit frontal un Mercedes, in care se aflau doi salvatori. Acestia, dar si iubita insarcinata a ucraineanului, au murit - FOTO

Procurorii spun ca ucraineanul a incalcat regulile de circulatie, a intrat pe contrasens si s-a izbit violent in Mercedes-ul in care se aflau cei doi salvatori. Ucraineanul a primit 4 ani de inchisoare si a fost privat de dreptul de a conduce masina timp de 4 ani. Procurorii spun ca si concubina ucraineanului, care era insarcinata si se afla cu el in masina, a decedat la spital.

Totusi, procurorii, care au solicitat condamnarea barbatului la 6 ani si 8 luni de inchisoare, considera sentinta aplicata de magistrati ca fiind prea blanda si au anuntat ca o vor contesta, inclusiv, insistand pe recuperarea de catre acesta si a cheltuielilor judiciare in suma de 8534 lei. Sentinta poate fi atacata.

Tragedia a avut loc la data de 2 iulie. Doi salvatori din capitala si-au pierdut viata intr-un grav accident produs in apropiere de Magdacesti. Potrivit politiei, Mercedesul in care se aflau cei doi tineri de 25 si 27 de ani a fost lovit frontal de un Renault, soferul caruia a iesit pe contrasens. Acesta venea din Ucraina impreuna cu concubina sa. Femeie insarcinata s-a ales cu un traumatism cranio-crebrale si a fost transportata la Spitalul de Urgenta din capitala. Cei doi salvatori munceau in cadrul Directiei Salvatori Chisinau si se aflau in afara orelor de serviciu.

Imagini de la accident: