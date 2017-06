Patru barbati, retinuti pe o strada din capitala, dupa ce au fost surprinsi de camerele de supraveghere cum intrau in masini straine si luau bani, carduri si alte bunuri - VIDEO

Acestia au fost incatusati intr-un parc din capitala si se afla acum in izolatorul politiei. Potrivit oamenilor legii, indivizii originari din regiunea transnistreana si Chisinau ar fi fost implicati in cel putin 12 furturi. De obicei, unul dintre suspecti urmarea victima, in timp ce celalalt actiona. La ei a fost gasit un dispozitiv special care era folosit la dezactivarea alarmelor.

Acestia rica inchisoare de pana la 10 ani.