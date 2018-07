Trei indivizi, cautati de politie, dupa ce au taiat ilegal patru brazi care se inaltau pe o strada din capitala si i-au lasat de izbeliste acolo. Ce spun localnicii care i-au vazut pe indivizi - VIDEO

De mai bine de o saptamana, brazii stau lasati de izbeliste pe marginea drumului. Oamenii care locuiesc in acest sector spun ca trei indivizi i-ar fi taiat si presupun ca s-a facut la comanda cuiva.

“La 6 dimineata au venit si au facut toata nevoia. Dupa ce s-a inchis aceasta ghereta, am auzit ca proprietarul vrea sa contruiasca o cafenea si nu ii ajunge spatiu, iar acesti copaci ii incurca.”

Localnicii sunt indignati de cele intamplate.

“Imi pare rau de vacanta, buni copaci au fost. Erau puternici chiar si cand ningea erau puternici, tineau zapada.VOX:“35 de ani au copacii, desigur ca imi pare rau.”

Cazul a ajuns si in atentia autoritatilor municipale.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: “Grav, la sase dimineata ca hotii venim defrisam cate doi fugim, si de asta dorim sa activam sa desfasuram activitatea comerciala. Domnul Musuc, noi avem nevoie de ajutorul Dvs.”

Potrivit primarului interimar, terenul pe care cresteau brazii a fost luat in arenda de catre un SRL inca in anul 2016. Iar investitorul ar fi primit certificat de urbanism pentru constructia unui obiectiv comercial acolo. Nu am reusit sa vorbim cu antreprenorul pentru a comenta situatia. Potrivit responsabililior de la Spatii Verzi, prejudiciul cauzat este de circa 11000 lei.