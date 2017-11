Patru doritori de a ocupa fotoliul de sef la CNA, printre ei si Bogdan Zumbreanu

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: "Sunt acele doua persoane, care le tineti si despre care nu stie presa si nu stie nimeni."

Raisa Apolschi, PRESED. COMISIA JURIDICA: "Stati un pic, haideti sa nu facem din chestia asta mare secret. Pana la finele saptamanii trecute nu era niciun candidat, cel putin pana vineri nu era nicio candidatura."

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: "Pai eu asta intrebam."

Raisa APOLSCHI,PRESEDINTE COMISIA JURIDICA: "Dvs stiti foarte bine ca acesta nu este unicul si primul concurs care aplica lumea in ultimul moment."

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD : "Oamenii se mai razgandesc, amus cineva vine, cineva se retrage."

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Da, dl Sarbu, dar totusi de ce tineti in secret cele doua persoane care au depus dosarele."

Raisa APOLSCHI,PRESEDINTE COMISIA JURIDICA: "Dvs m-ati intrebat si eu am tinut in secret?"

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Da nu v-am intrebat de ce ati tinut in secret. Am spus de la inceput, haideti sa vedem. Astazi expira termenul."

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: "Ele ieri seara la ora 17:00 abia au fost depuse."

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Eu nu va acuz de nimic, am spus ca expira termenul si haideti sa vedem cine sunt si care este situatia la moment."

Raisa APOLSCHI, PRESEDINTE COMISIA JURIDICA: "Toata saptamana m-au sunat de la presa, ce sa zic, daca nu sunt oameni, ce sa fac? Sa-i inventez? Ca sa ne intelegem, pana la ora 17:00 este timp pentru aplicarea dosarelor. Iata cei patru candidati care au depus pana acum, ii numim in ordinea care au depus dosarele: Veaceslav Gutan, Bogdan Zumbreanu, Igor Carlasuc, Adrian Moroi. Pana la ora 17:00 asteptam sa mai depuna cineva, in cazul in care se doreste. La urmatoarea etapa deja o sa discutam posibilitate si confirmarea cerintelor. Deja comisia o sa stabileasa regulile pentru concursul de mai departe."

Veaceslav Gutan - conferentiar universitar Academia de Politie "Stefan cel Mare".

Bogdan Zumbreanu - sef Directia Generala de Urmarire penala CNA.

Igor Carlasuc - sef Directia Generala Asigurare Operativa CNA.

Adrian Moroi - jurist



Fotoliul de sef al CNA a ramas vacant, dupa ce lui Viorel Chetraru i-a expirat mandatul. Dupa ce toti doritorii vor depune dosarele, acestea vor fi examinate de comisia de profil. Candidatura celui care va trece concursul va fi supusa votului in Parament.