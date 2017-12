Patru candidati se vor bate pentru sefia Centrului Anticoruptie, printre care si doi angajati ai CNA. Altii doi au fost exclusi: nu intruneau conditiile necesare - VIDEO

Solicitat de Pro TV, Zumbreanu ne-a spus ca este ocupat si ca va reveni mai tarziu pentru a ne oferi comentarii. Rand pe rand, dosarele celor 6 candidati au fost examinate de membrii comisiei juridice.

Doi dintre ei nu au trecut mai departe asa cum nu au suficienta experienta in domeniul juridic. Este vorba despre juristul Adrian Moroi si Valentin Dogotari un fost angajat al ministerului Transportulor.

Au fost discutii aprinse cand s-a ajuns la candidaturile lui Bogdan Zumbreanu si a lui Igor Carlasuc, seful directiei generale asigurare operativa a CNA. Cativa membri ai comisiei s-au abtinut, insa cei doi oricum merg mai departe.

In luna mai, reporterii de la Ziarul de Garda au scris ca Igor Carlasciuc ar fi avut o firma care aproviziona cu produse alimentare mai multe gradinite din Chisinau, obtinand contracte de peste un milion de lei. Dupa o ancheta de serviciu care a durat 2 luni, cei de la CNA au stabilit ca functionarul nu ar fi controlat din umbra firma care i-a fost atribuita.

Astazi s-a discutat si felul in care se va desfasura urmatoarea etapa a concursului. Cativa membri ai comisei au propus sa fie organizate 2 probe, una in scris si una orala. Nu toti insa au fost de acord asa ca initiativa nu a trecut.

Pe 12 decembrie, cei patru candidati vor ajunge in fata comisiei. Pe langa Zumbreanu si Carlasuc, in concurs au mai ramas Veaceslav Gutan, conferentiar universitar la Academia de Politie Stefan cel Mare, si Sava Maimescu, doctor in drept. Fotoliul de sef al CNA a ramas vacant, dupa ce lui Viorel Chetraru i-a expirat mandatul.