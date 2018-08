Patru din cei opt moldoveni raniti in teribilul accident din Kaluga, adusi cu trenul la Chisinau: urmeaza sa fie internati la Institutul de Medicina Urgenta - GALERIE FOTO

UPDATE 19:55 Cei patru moldoveni au fost adusi la Chisinau si urmeaza sa fie internati la Institutul de Medicina Urgenta.





Cei patru moldoveni au ajuns acasa la ora 19:15, cu trenul Moscova-Chisinau, asta dupa ce ieri au fost externati. Pe parcursul drumului starea de sanatate a acestora a fost supravegheata de angajatii SMURD.

Alti patru moldoveni, din cei opt raniti, raman in continuare internati in Federatia Rusa, situatia lor fiind una grava.Azi dimineata au ajuns in tara si corpurile neinsufletite a catorva conationali.

Doua dintre cele patru persoane decedate in accidentul produs in orasul Kaluga au ajuns azi la Causeni. Celelalte doua, inclusiv a soferului microbusului tot din Causeni urmeaza sa ajunga abia maine dimineata, fiind retinute la morga din Chisinau, din motive necunoscute.

Maine la Causeni a fost decretata zi de doliu, in memoria moldovenilor, care au decedat in tragicul accident, astfel toate drapelele de pe institutiile publice vor fi arborate in berna.