Patru indivizi din capitala, retinuti fiind suspectati de trafic de droguri. Unde le ascundeau si ce au gasit politistii acolo - VIDEO

Potrivit politiei, suspectii cu varstele cuprinse intre 25 - 36 de ani fac parte dintr-o grupare criminala specializata in trafic de droguri.

Avand o schema bine organizata, acestia preparau si vindeau mai multe tipuri de droguri pe care le tineau in subsolului unui bloc de locuit din sectorul Rascani al capitalei, unde se afla o sala de forta.

In urma mai multor perchezitii efectuate la domiciliile suspectilor, dar si in acea sala de forta, oamenii legii au gasit droguri in valoare de 150 de mii de lei: 8 kg de etnobotanica, pastile Ecstasy, si bani, care au fost obtinuti in urma vanzarilor de droguri.

Cei 4 indivizi au fost arestati pe un termen de 30 de zile si risca pana la 15 ani de puscarie.