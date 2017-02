Patru indivizi, printre care si doi politisti de frontiera, RETINUTI. Comercializau marijuana si amfetamina in proportii deosebit de mari - VIDEO

In urma perchezitiilor efectuate la domiciliile si in automobilele persoanelor implicate, a fost depistata aproximativ 0,985 kg „marijuana”, mijloacele banesti in suma de 16000 lei primiti in urma achizitiei de control, 16 cartuse pentru arma de vanatoare si o stampila cu amprenta „Vama Romana, Biroul Vamal Albita”.

Trei dintre suspectii au primit 30 de zile de arest iar unul dintre ei a fost retinuti pentru 72 de ore. In continuare se intreprind toate masurile necesare pentru stabilirea tuturor circumstantelor pe cazul dat.