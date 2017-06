Patru indivizi, retinuti in apropiere de Budesti, pentru cotrabanda cu tutun. Valoarea loturilor ajunge pana la 2,5 milioane lei - GALERIE FOTO

Ofiterii serviciilor specializate ale Vamii in comun procurorii au deconspirat si anihilat o grupare infractionala specializata in contrabanda cu tutun in proportii deosebit de mari. Trei membri ai gruparii, inclusiv liderul acesteia au fost retinuti, in continuare fiind desfasurate actiuni de identificare si atragere la raspundere a celorlalte persoane vizate in ancheta.





Potrivit Serviciului Vamal, in seara zilei de 13 iunie, oamenii legii au retinut in regiunea localitatii Budesti un autocamion de model ”Kamaz”, in remorca caruia a fost gasit un lot de 220 cutii cu 5940 kg de tutun fermentat, fara acte de provenienta. Camionul era insotit de un alt autoturism, tactica utilizata de contrabandisti pentru inspectarea traseului prestabilit si de a-l informa pe soferul autovehicului cu marfa daca poate sa mearga mai departe.

La scurt timp, procurorii PCCOCS, pe teritoriul unuia din depozitele din capitala, a fost gasit un alt autovehicul, incarcat cu produse de tutungerie similare, cu masa de 4060 kg, pregatite pentru a fi scoase ilegal din tara. Totodata, intr-unul dintre depozitele verificate, organele de ancheta au mai depistat alte 2500 kg de tutun, fara documente insotitoare. Potrivit estimarilor, valoarea loturilor retinute se cifreaza la 2,5 milioane lei.

Descinderile s-au soldat cu perchezitii la mai multe adrese din tara, inclusiv sedii ale companiilor administrate de catre suspecti, unde au fost depistate o serie de documente si dispozitive electronice care atesta implicarea acestora in infractiunea de contrabanda, fiind ridicate inscrisuri de ciorna si blocuri de sistem care urmeaza a fi supuse expertizei informationale.

De asemenea, in cadrul inventarierilor initiate de catre subdiviziunea de control ulterior a Serviciului Vamal la cele sapte unitati de depozitare si producere detinute de catre liderul gruparii, au fost depistate 300 de tone de tutun, in valoare totala de 60 milioane lei, provenienta caruia urmeaza a fi stabilita, precum si 520 241 de pachete de tigarete, estimate la peste 3 milioane lei.

Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii intregii arii infractionale a activitatii de contrabanda desfasurate de catre suspecti, care risca o pedeapsa cu inchisoarea pe un termen de la 3 la 10 ani.

Conducerea urmaririi penale pe acest caz este exercitata de catre Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale.