Patru luni pentru restabilirea totala a iluminatului stradal din capitala in urma urgiei albe din aprilie

"Iluminatul stradal a fost restabilit pana in prezent in proportie de 53%. Din cei 203 de piloni care au fost doborati in urma ninsorilor, pana astazi au fost restabiliti 76", spun cei de la "Lumteh".

"Au fost evacuati 224 de arbori din capitala, iar in ultimele sapte zile s-au salubrizat 12 scoli si 17 gradinite din capitala.", spune Eliferie Haruta, directorul intreprinderii "Spatii Verzi".