Patru moldoveni din cei opt raniti in accidentul din Rusia au ajuns acasa. Au fost adusi cu trenul, de pe cursa Moscova-Chisinau si au fost transportati la Spitalul de Urgenta: "Lipsesc bucati de piele" - VIDEO

"Oasele sunt intregi, dar e fracturata talpa.„



Acest baiat, de 19 ani, este cel mai tanar dintre moldovenii implicati in accident. Spune ca prin ironia sortii a ajuns in acel microbuz. Si-a luat bilet spre casa in alta zi, dar, in ultimul moment, s-a razgandit.

"Trebuia sa ma duc la ora 16 si am aflat ca este dimineata. Era strasnic. „

Era asteptat pe peron de mama lui, care spune ca nu-si mai gaseste locul dupa cele intamplate.

MAMA: "Lipsesc bucati de piele pe picioare. E cusut totul. El avea bilet in alta zi, dar a vrut sa vina mai repede acasa si a venit aceasta rutiera„

Unul cate unul, cei patru moldoveni raniti in accidentul din Kaluga au fost scosi din tren, de catre salvatori.

La gara am intalnit-o pe sotia acestui barbat. Ne-a spus ca a reusit sa vorbeasca cu el la telefon, iar sotul i-a spus ca se simte mai bine, insa deocamdata nu poate sa mearga fara ajutorul cuiva.

Angela BOLOGAN, SOTIE: "- Are taieturi adanci. „

Barbatul a plecat in Rusia acum trei luni, pentru a face un ban, iar sambata se intorcea acasa ca sa-si vada familia, cand a nimerit in groaznicul accident.

SOTIE: "Avem 4 copii. Doi sunt gemeni.„

In afara se sot, femeia spune ca printre raniti se afla si un verisor de-al ei, care este in coma. Cei doi plecasera impreuna la munca, in Rusia. Pe tot parcursul drumului, moldovenii au fost insotiti de catre salvatori, care spun ca drumul a fost dificil pentru raniti.

Dumitru CARASIC, CAPITAN: "Si bandaj am facut, si injectii. Au o trauma psihologica. „

Inca patru moldoveni raniti, care deocamdata nu pot fi transportati, se afla in Rusia.

Mihail HARABAGIU, SEF SERVICIU SITUATII EXCEPTIONALE: "Un cetatean in stare grava, altul a fost operat. „

6 moldoveni s-au stins in accident, iar cadavrele lor au fost aduse la Chisinau. Tragedia s-a produs samabata dimineata, in regiunea Kaluga.



Un ford a intrat pe contrasens si a lovit puternic microbuzul, inmatriculat in Republica Moldova.