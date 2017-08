Patru persoane au fost retinute in urma perchezitiilor CNA la ministerele de Justitie si Educatie intr-un dosar de trafic de influenta si coruptie

CNA si procurorii anticoruptie au descins in aceasta dimineata la ministerul Justitiei si ministerul Educatiei in mai multe dosare in care sunt vizati angajati ai ministerelor de Justitie si Educatiei, notari, dar si reprezentanti ai unor birouri de traduceri. Aceste persoane sunt suspectate de perfectare ilegala a unor acte pentru cetatenii moldoveni si straini.