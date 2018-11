Patru persoane, printre care doi medici, au ajuns la spital, dupa ce o ambulanta s-a ciocnit violent cu un vehicul, pe o sosea de la Telenesti - VIDEO

Accidentul s-a produs astazi in jurul orei 10, in apropiere de localitatea Budai, raionul Telenesti. Potrivit politiei, soferul de la volanul unui Mitsubishi, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a izbit violent in ambulanta care se deplasa regulamentar.

In urma impactului ambii soferi si doi medici au fost transportati la spital. Nu am reusit sa aflam care este starea victimelor.