Patru persoane raman internate in spital, dupa explozia produsa in sectorul Rascani. Cei de la Sanatate ofera informatii despre starea victimelor

Potrivit medicilor, in sectia Reanimare de la Institutul de Medicina Urgenta ramane internata pacienta in varsta de 33 de ani, care este proprietara apartamentului in care s-a produs deflagratia. Pacienta are arsuri in regiunea mainilor si picioarelor. Starea ei este grava, dar stabila.

Un alt pacient in varsta de 32 de ani, care are o contuzie toracica si traumatism abdominal inchis, este internat in sectia Traume Asociate. Starea pacientului este stabila.

Tot la spital ramane internata o alta femeie care a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, starea de sanatate fiind de gravitate medie.

A patra pacienta este internata la spitalul Municipal Sfanta Treime. Femeia sufera de stres post-traumatic.

Patru persoane au murit - o femeie de 30 de ani, fiul ei de 4 ani, un barbat de 77 de ani si sotia acestuia, iar opt, printre care si un pompier, au fost ranite in urma unei explozii devastatoare produse sambata seara, 6 octombrie, intr-un bloc cu 20 de etaje din sectorul Rascani. Explozia a fost atat de puternica incat a distrus trei apartamente, iar bucati de beton au fost aruncate la cativa metri.

In toiul noptii, locatarii speriati au fost evacuati. Preliminar, deflagratia s-a produs din cauza unei butelii de gaz. Printre raniti este si proprietara apartamentului in care s-a produs deflagratia. Femeia de 33 de ani este internata la Institutul de Medicina Urgenta cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, starea ei fiind grava.