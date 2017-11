Patru persoane, retinute de CNA, fiind suspectate ca aranjau meciuri de tenis si faceau astfel bani grei la casele de pariuri. Printre suspecti este si un antrenor al Federatiei Moldovenesti de Tenis - VIDEO

Potrivit Centrului National Anticoruptie, cele patru persoane ar fi trucat meciuri de tenis in Republica Moldova, dar si peste hotare. Unul dintre cei patru retinuti ar fi Nichita Gluhoi, antrenor al Federatiei Moldovenesti de Tenis. Oamenii legii spun ca suspectii convingeau jucatorii dar si antrenorii de tenis sa aranjeze anumite scoruri. Astfel castigau mii de euro la casele de pariuri.

Victoria TIMUŞ, OFIȚER DE PRESĂ CNA: “La data de 28, in urma perchezitiilor la domiciile persoanelor implicate au fost ridicate probe ce confirma activitatea infractionala. Totodata intr-o caseta de valori arendata de catre unul din indivizi, au fost ridicate 14 mii de euro despre care se cunoaste ca ar proveni din pariuri sportive.”

Totodata, oamenii legii spun ca suspectii colaborau si cu alti antrenori si jucatori din Romania si Ucraina si faceau schimb de informatii. Federatia de Tenis din Republica Moldova neaga cele spuse de CNA, afirmand ca niciun antrenor angajat oficial nu a fost retinut.

Carolina PLACINTA, OFIȚER DE PRESĂ FTM: “Faptul ca antrenorul activeaza in cadrul Federatiei, este o informatie eronata. Noi avem un singur antrenor licentiat si el nu a fost retinut. Nu vom da numele persoanei.“

Asta desi cei de la CNA sustin ca Nichita Gluhoi s-a prezentat ca antrenor al federatiei, in plus el apare si pe site-ul institutiei unde se precizeaza ca are 21 de ani. CNA mai spune ca ofiterii au fost sesizati de catre Federatia Internationala de Tenis, care la randul sau ar fi fost alertata de o tenismana de la noi, aflata la un meci in strainatate.

Ea ar fi primit mai multe mesaje de la antrenorul suspectat in care I se indica cu ce scor sa incheie meciul. Suspectii sunt retinuti pentru 72 de ore, iar la sfarsitul acestora se va decide daca vor fi plasati in arest sau eliberati.