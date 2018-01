Patru posturi de televiziune au sesizat Consiliul Concurentei in legatura cu intelegerea de cartel intre cele doua case de vanzari de publicitate controlate de democrati si socialisti \ DOC

Presedintele Igor Dodon neaga implicarea casei de vanzari de publicitate a socialistilor intr-o intelegere cu Casa Media. In cadrul emisiunii In Profunzime, seful statului a spus ca a cerut de la cei care administreaza Exclusive Sales House informatii despre aceasta situatie si a primit asigurari ca nu exista niciun fel de acord.

Reclamantii au indicat ca cele doua companii ofera reduceri suplimentare de pana la 44% clientilor care plaseaza publicitate exclusiv prin intermendiul lor. Bugetele sunt impartite in proportie de 80% (Casa Media) si 20% (Exclusive Sales House). Clientii care refuza aceste conditii nu beneficiaza de reduceri, si, respectiv, sunt nevoiti sa plateasca practic de doua ori mai mult pentru publicitate.

La plangerea adresata Consiliului Concurentei, posturile reclamante au anexat un extras din monitorizarea consumului de publicitate tv in Moldova in perioada 8-14 ianuarie 2018. Datele din monitorizare arata ca exista deja 10 companii care consuma publicitate in exclusivitate pe posturile de televiziune vindute de cele doua case de vinzari, conform intelegerii de cartel.

Reclamantii au cerut Consiliului Concurentei sa verifice aceasta situatie, sa constate incalcarea si sa interzica celor doua companii sa abuzeze de pozitia dominanta pe piata (impreuna, Casa Media si Exclusive Sales House controleaza circa 70% din piata de publicitate).

Legea Concurenţei prevede că „Sunt interzise, fără a fi necesară o decizie prealabilă în acest sens, orice acorduri între întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi, orice decizii ale asociaţilor de întreprinderi şi orice practici concrete care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia”.





