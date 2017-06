Patru posturi vamale, inchise. Traversarea frontierei in Ucraina nu este autorizata

Potrivit Serviciului Vamal, este vorba despre posturile vamale ”Ceadir-Lunga 2”, ”Mirnoe”, ”Vulcanesti” si ”Cismichioi”. Acestea si-au sistat temporar activitatea din cauza unor defectiuni tehnice ale bazei de date din gestiunea autoritatilor vamale ucrainene, nefiind astfel autorizata traversarea frontierei prin posturile vamale corespondente de pe teritoriul Ucrainei.

"In acest context, recomandam participantilor la traficul transfrontalier care si-au planificat traversarea frontierei prin posturile vamale nominalizate, sa opteze pentru alte posturi aflate in proximitate. Harta interactiva a punctelor de trecere poate fi vizualizata pe pagina web a Serviciului Vamal. Serviciul Vamal va continua sa mentina legatura cu autoritatile omoloage din Ucraina in vederea informarii cetatenilor despre situatia din posturile vamale aflate la frontiera comuna.", se arata intr-un comunicat.