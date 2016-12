Patru tineri au intrat intr-un magazin si au furat cinci tablete in valoare de circa 25 000 lei. Imagini de pe camera de supraveghere - VIDEO/FOTO

Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum doi indivizi arunca de mai multe ori cu pietre in geamul magazinului care este facut tandari. Avand cale libera, unul dintre ei intra, in graba apuca 5 tablete de la vitrina si fuge pe acelasi geam stricat.

Astazi oamenii legii i-au retinut pe doi dintre hoti in timp ce se deplasau cu o masina spre piata Calea Basarabiei cel mai probabil pentru a vinde ceea ce au furat, asa cum in automobil au fost gasite cele 5 tablete. Alti doi au fost gasiti la ei acasa si vor fi cercetati in libertate.

Indivizii au intre 16 si 25 de ani si din Chisinai si Anenii Noi. Mai mult, oamenii legii spun ca unul dintre ei a fost recent eliberat din inchisoare pentru actiuni similare. Cei patru hoti sunt cercetati penal pentru furt, iar daca vinovatia lor va fi demonstrata, ei ar putea face cate 4 ani de inchisoare.