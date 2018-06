Pauza in reparatia strazilor din capitala. Gropile din asflat ramase dupa frezare nu vor fi acoperite in curand. "Nu exista asflat", sustin cei de la Exdrupo - VIDEO

Pe unele strazi din capitala au aparut mai multe gropi decat erau, dupa ce asfaltul a fost frezat si lasat asa.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Soferii care trec pe strada Marea Dragan, au parte de o cursa dificila. In locul gaurilor care s-au format in asfalt aici stau gropi frezate. Asa ca riscurile sunt destul de mari acestia isi pot taia anvelopele sau strica caroseria.”

Soferii dar si pietoni care trec pe acolo spun ca s-au intrebat de ce odata cu plecarea Silviei Radu de la primarie s-a oprit si reparatia strazii. Astazi luat l-a rost de primarul interimar Ruslan Codreanu, seful Directiei Transport a declarat ca astuparea gropilor a fost stopata din cauza scumpirii asfaltului. Asa ca uzinele au refuzat sa livreze asfalt la pretul vechi, iar contractele au fost anulate spune Butucel.

Vitalie BUTUCEL, SEF DIRECTIA TRANSPOR, CHISINAU: “De urgenta am anulat contractele. Exdrupo organizatie licitatii de noi si vom fi nevoti sa cumparam cu un pret mai mare. ”

Seful Intreprinderi Municipale Exdrupo, care urmeaza sa repare strazile pune problema altfel. Acesta spune ca lucrarile bat pasul pe loc deoarece nu exista asfalt calitativ. Uzina care a participat la licitatie acum cateva saptamai si urma sa-l livreze nu accepta conditiile celor de la Exdrupo.

Adrian BOLDURESCU, SEF INTREPRINDEREA MUNCIPALA “EXDRUPO”: “Un agent economic nu a fost deacord cu procedurile grupului de lucru, cu toate ca in viziunea noastra nu ar avea dreptul. Noi am solicitat un timp el a venit cu alt timp. Este problema la tipul de astfalt in care se reparata.”

Uzina s-ar fi plans la Agentia pentru Solutionare Consteatilor, asa cei de la Exdrupo sunt in asteptarea unei decizii.

Andrian BOLDURESCU, SEF INTREPRINDEREA MUNCIPALA “EXDRUPO”: “O sa trecem la alta companie, si o sa mergeam inaite. Agentia speram ca intr-o saptamana sa terminam.”

Carpirea drumurilor in capitala a inceput in luna aprilie. Pe atunci primarul interimar Silvia Radu spunea ca lucrarile se vor termina pana la inceputul lunii mai. Pana acum a fost efectuat 80 la suta din volumul de lucru.