Pavel Filip a cerut reorganizarea serviciului de medicina urgenta, dupa ce un barbat a murit in strada asteptand ambulanta: "Am ascultat inregistrarile de la 112 si m-am ingrozit cum discuta dispecerul" - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA :“Am ascultat inregistrarile de la 112 si m-am ingrozit cum discuta dispecerul. Era si injuraturi. Medicii vorbesc cu dispret cu aroganta. Mi-am dat seama inca o data ca nu e problema in bani, dar in oameni. “

Pentru ca sunt date cu caracter personal, Pavel Filip a spus ca inregistrarile audio nu pot fi facute publice. Am incercat sa le obtinem de la Ministerul Sanatatii, insa nu am primit niciun raspuns de la responsabili. Totodata, premierul a declarat ca in cazul barbatului care a murit pe strada Lech Kaczynski, ambulanta a intervenit greu din cauza iresponsabilitatii specialistilor.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA : “ Dispecerul a trebuit sa caute 4 echipe de medici pentru a gasi pe cineva. Raspundeau lenes. “

Ancheta Ministerului Sanatatii a aratat ca in cazul barbatului care s-a stins in mijlocul strazii, au fost comise numeroase incalcari. Ambulanta a fost trimisa cu intarziere si a venit la 40 de minute dupa primul apel in care s-a cerut ajutor, iar medicii nu au incercat sa resusciteze pacientul, ci doar au constatat moartea clinica a acestuia. Totodata, responsabilii au sesizat Procuratura Generala.