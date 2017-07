Pavel Filip a prezentat noua structura a Guvernului. Ministerele propuse de premier

Aceasta va fi noua structura a Guvernului:

Ministerul Economiei si Infrastructurii

Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale

Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului

Ministerul Finantelor

Ministerul Justitiei

Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Apararii

Potrivit noii structuri a Guvernului, ministerul Economiei va inghiti ministerul Transporturilor si cel al Tehnologiei Informatiei, precum si domeniul Constructii de la ministerul Constructiilor si va deveni ministerul Economiei si Infrastructurii.

Portofoliul Culturii va absorbi domeniul Educatiei, cel al Tineretului si partea de cercetare de la Academia de Stiinte si se va numi ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii.

Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii vor fuziona in ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale. Ministerul Constructiilor va inghiti ministerul Agriculturii si pe cel al Mediului, insa noua entitate se va numi ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului.

Celelalte ministere: cel al Finantelor, cel al Justitiei, al Externelor, al Internelor si cel al Apararii vor ramane ca pana acum. Premierul a mai spus ca noul cabinet va fi unul de tranzitie, iar la sfarsitul anului se va face o evaluare a ministrilor.

Iurie LEANCA, LIDER PPEM: ”Puneti ramura infrastructurii la economie, creand, s-o spunem asa, un mastodont. Ministerul Economiei. Faptul ca un ministru nu este bun nu e motiv sa lichidam ministerul.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Cand am pornit aceasta reforma, am incercat sa facem abstractie de cei care sunt in functia de ministru. Eu privesc guvernul ca niste barcute mici si iata aceasta furtuna politica le afecta de fiecare data, acum vom avea niste corabii mai mari.”

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: "Rationamentele care au stat la baza crearii ministerului agriculturii si mediului?”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Trebuie sa fiu sincer. Pana acum nu putem obtine decretul de numire a ministrului Apararii. Va fi un guvern de tranzitie pana in iarna, dupa care la sfarsitul anului vom avea o intelegere m buna cine si cum si-a facut treaba”

Mihaela SPATARU, DEPUTAT GPE: ”De ce nu se regaseste Tineret si sport in denumirea ministerului?"

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Sincer, e o denumire prea lunga.”

Comasarea ministerelor se va realiza in maxim 3 luni, promite premierul.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Eu am fost cel care la un moment dat am pus pe pauza aceasta reforma pentru ca mi-am dat seama ca noi nu suntem pregatiti ca sa o facem.”

Aproape o treime dintre angajatii din ministere vor fi dati afara, iar statul spera ca va putea majora astfel salariile celor ramasi.

