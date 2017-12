Pavel Filip, despre dosarul penal al lui Plahotniuc din Rusia: "Aceste lucruri se intensifica atunci cand RM are o pozitie de demnitate"

Premierul Pavel Filip, tot el si vicepresedinte al Partidului Democrat, a avut un comentariu scurt la informatiile aparute in presa rusa, care a anuntat ca Vlad Plahotniuc are dosar penal pentru omor in Rusia si este dat in cautare. Filip sustine ca nu este o coincidenta faptul ca informatia a aparut in timp ce liderul PD se afla in SUA.