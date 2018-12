Pavel Filip, despre investigatia Rise, in care se spune ca premierul si-a cumparat o casa de 200 de mii de euro: "Paravan este articolul dvs. inteleg ca a inceput campania electorala si spiritele se infierbanta" - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Am vazut ca ati folosit numele de firma paravan. Din punctul meu de vedere, paravan este articolul dvs, un paravan al unei manipulari grosolane, pentru ca aceasta firma nu este paravan, este una reala, lucreaza normal si e in campul legal al RM.”

Filip insa nu a vrut sa precizeze cu ce suma a fost cumparata casa si in ce scop investitional ar urma sa fie folosita de copiii sai, asa cum declarase anterior pentru ziaristii de la Rise. Acesta a tinut sa precizeze ca articolul e publicat intr-o perioada pre electorala.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Si eu nu am vazut nicio acuzatie acolo si parerea mea ca s-a inceput campania electorala si a fost o relatare detaliata a declaratiilor publice pe care le-am facut pana acum.”

Ieri, portalul Rise.md scria despre faptul ca o casa cu trei etaje, cu o suprafata de 400 de metri patrati a fost cumparata cu 200 de mii de euro de o firma apropita premierului. Locuinta iese in evidenta prin acoperisul argintiu din tabla de otel zincat, care are mai multe cupole. Iar in fotografiile publicate de Rise Moldova se vede ca interiorul este amenajat cu lustre masive, iar peretii - decorati cu numeroase elemente aurii. Imobilul se afla chiar in apropiere de casa lui Pavel Filip.